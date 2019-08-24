رابط التسجيل في الطفولة المبكرة “نظام نور للروضة 1440-1441” EduWave تسجيل نظام نور...

إليكم الآن رابط التسجيل في الطفولة المبكرة 1440-1441 للعام الدراسي الجديد، وذلك حسب الخطة الزمنية المحددة، التي تم الموافقة عليها وإعتمادها من قبل وزارة التربية، وهو ما نتابعه عن قرب، ونستمر برصد الأخبار والتقارير حول رابط نظام نور للتسجيل في مرحلة الروضة، رياض الأطفال، وكذلك المتابعة العامة حول التوقيت الخاص بتسجيل الطلاب في الطفوله المبكره عبر منصة نظام نور.

يبدأ التسجيل في مرحلة الطفولة المبكرة إبتداءًا من يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019، لمدة زمنية محددة، ويتم التسجيل الخاص بالروضة للأطفال بالسن المبكر عملًا بالتعميم رقم 113187، بتاريخ 10-8-1440 هجري، الخاص بتنظيم التسجيلات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1441 هجرية، نظام نور يفتح الأبواب للتسجيل في الطفولة المبكرة عبر الرابط الرسمي.

رابط التسجيل في الطفولة المبكرة للروضة

التسجيل في الطفولة المبكرة عبر هذا الرابط، والأولوية في التسجيل للمستوى الثالث ثم المستوى الثاني، حسب طاقة الطالب الإستيعابية، وذلك في مدارس الطفولة المبكرة، ويتم التسجيل بشكل تلقائي للطلبة المتواجدين على قوائم الإنتظار أو في فصول رياض الأطفال في حال توفر شواغر بالمدارس.

نظام نور 1441

يبدأ التسجيل في الروضة للطلبة الغير متوفر لهم مقاعد في يوم 8 سبتمبر 2019 الموافق 9 محرم 1441 هجري في بداية السنة الهجرية الجديدة، حسب الإعلانات الرسمية الواردة بذلك، بعد أن تم إقرار التواريخ من قبل وزارة التربية والتعليم في السعودية.

ينبغي إبلاغ أولياء الأمور بفتح فصول رياض الأطفال وإسناد التدريس للصفوف الأولية، وفي حالة نقل الفصول يحق لولي الأمر إختيار الإستمرار بالدراسة أو عدمه، وفي حالة رغبة ولي الأمر تسجيل في روضة أخرى عليه حذف رغبته السابقة منعًا للتضارب بين التسجيلات في رياض الأطفال.