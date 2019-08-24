جامعة المؤسس تحذر من التعامل مع “موقع وهمي” يستغل شعارها

حذرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من موقع وهمي أستغل شعارها، داعيةً جميع الجامعات العالمية والإقليمية والمحلية وكل المؤسسات والمعاهد البحثية وجميع الباحثين والمختصين إلى عدم التعامل مع هذا الموقع الوهمي تحت مسمى (http://sribss.org/jeddah-6isrmc/).
جاء ذلك عقب رصد استغلال شعار الجامعة بشكل غير قانوني وترويجها لمؤتمر دولي عن الدراسات البينية يقام في رحاب الجامعة، بينما لا يوجد أي مؤتمر تنظمه الجامعة أو تشارك فيه تحت هذا المسمى. وأعلنت الجامعة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية لإغلاق وحجب روابط الموقع الوهمي، وإبلاغ الجهات المختصة، ومخاطبة جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك. وجددت الجامعة تحذيرها لجميع المؤسسات والجامعات الأكاديمية والبحثية من التعامل مع هذا الموقع؛ حتى لا يكونوا عرضة لعمليات نصب واحتيال وخسائر مادية يستغل فيها اسم الجامعة.
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