متحدث “الطيران المدني”: لا صحة لإلغاء بعض الرحلات من مطار حائل

أكّدت هيئة الطيران المدني، اليوم السبت، أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بعض الرحلات من مطار حائل “غير صحيح”.
وفي تغريدةٍ له، نفى المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الروساء الأخبار المتداولة، حيث قال: “غير صحيح إطلاقاً ما يُتداول عن إلغاء أو رفض الرحلات من مطار حائل”. كما أكّد الروساء أن الهيئة في مشاورات واجتماعات دائمة منذ فترة؛ لإضافة وجهات جديدة والتي سيتم الإعلان عنها في وقتها. واختتم: “مطار حائل الدولي أصبح بالمرتبة الثالثة على مستوى مطارات المملكة من حيث زيادة عدد الرحلات في عام 2019م”.
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