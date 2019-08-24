تنطلق فعاليات ملتقى ومعرض العمرة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، ابتداءً من الاثنين 26 أغسطس إلى الأربعاء 28 أغسطس، تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة.
وذكر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الملتقى يهدف إلى مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم وإثرائها، وليتسنى للعاملين في هذا القطاع الهام تبادل الخبرات، والتشجيع على الابتكارات وعقد الشراكات الاستراتيجية.
وسيشهد «معرض وملتقى العمرة» عقد شراكات استراتيجية بين مقدمي الخدمات اللوجستية والتكميلية، وشركات ومؤسسات خدمة معتمري الداخل والخارج.
ويحفل المعرض والملتقى بأكثر من 22 جلسة وورشة عمل، إضافة إلى الدورات التدريبية التي يقدمها خبراء واستشاريون في مجال خدمة ضيوف الرحمن، كما تُشارك ١٦٠ شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين.
وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه متوقعٌ أن يستقطب «معرض وملتقى العمرة» أكثر من 20 ألف زائر خلال أيام الملتقى.
كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين.. انطلاق «ملتقى ومعرض العمرة» لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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