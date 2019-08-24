الرئيس الأفغاني يصل جدة في زيارة للمملكة

وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، مساء اليوم السبت، إلى جدة لزيارة المملكة. وكان في استقبال الرئيس الضيف، بمطار الملك عبد العزيز الدولي الملكي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، إضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم محمد الخالدي، والسفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير شرطة جدة العميد محمد ال صقر ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .

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