مؤسسة الحبوب تشتري 10% من القمح عبر شركات سعودية تعمل في الخارج

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم السبت، إنها ستشتري 10% من احتياجاتها السنوية من القمح من شركات يسيطر عليها سعوديون مقرها في الخارج، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وأضافت مؤسسة الحبوب أن «المستثمرين السعوديين يجب أن يملكوا 51% على الأقل من هذه الشركات، وأن تكون قادرة على إنتاج 5000 طن من القمح داخل البلد الذي تنتج فيه حتى تكون مؤهلة لذلك».

وسيكون على المؤسسات المهتمة، التسجيل في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فيما ستطرح المؤسسة العامة للحبوب عطاءات بأسعار تتناسب مع الأسواق الدولية.

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وقد أعلنت المؤسسة، أول أمس، عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام 2019م، لاستيراد 780 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة من أكتوبر-ديسمبر 2019.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على 13 باخرة، بواقع ثماني بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وخمس بواخر لموانئها على الخليج العربي.

وأفاد الفارس بأن «هذه المناقصة تأتى امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ حيث سبق التعاقد على كمية تقدر بنحو 2.5 مليون طن خلال العام المالي الحالي».