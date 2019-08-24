«الشؤون الإسلامية» بالمدينة يواصل برنامج «تصحيح المفاهيم الخاطئة»

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، برامجه العلمية بلغات مختلفة في عدد من الجوامع الكبيرة بالمنطقة تحت عنوان «مفاهيم يجب تصحيحها»، التي يشارك فيها عدد من الدعاة والمشايخ.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وإنفاذًا لتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باستمرار نهج الدولة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الدعاة المؤهلين لتبصير الزوار بأمور دينهم وما ينفعهم.

وفي سياق ذي صلة، استقبل الرئيس الشيشاني رمضان أحمدوفيتش قديروف، في القصر الرئاسي بالعاصمة جروزني، اليوم السبت، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يزور الشيشان مترأسًا وفد المملكة في افتتاح جامع «فخر المسلمين» أكبر المساجد في البلاد.

وأبدى الرئيس الشيشاني سعادته بمشاركة الوفد السعودي في حضور افتتاح الجامع الذي يُجسد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ على مد جسور التواصل مع مختلف الدول الإسلامية، بما يحقق مزيدًا من التعاون البنَّاء والمثمر لخدمة الإسلام وتحقيق تطلعات الشعوب المسلمة.