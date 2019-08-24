بالصور.. المديرية العامة للسجون تدشن مبادرتي طاقات الأمل والفنون

دشنت المديرية العامة للسجون مبادرتي طاقات الأمل والفنون، وذلك في حفل أقيم بمقر إصلاحية الرياض.

تمثل المبادرة أحدث البرامج الإصلاحية في المديرية؛ حيث تهدف طاقات الأمل إلى تدريب النزلاء لإنتاج الشموع وتهيئة الإمكانيات اللازمة لذلك.

وتسعى مبادرة طاقات الفنون إلى تدريب النزلاء على الفنون الجميلة والتي تتضمن الرسم والنحت والتمثيل والإخراج والتصوير.

كما أن المبادرة تفتح المجال للنزلاء للمشاركة في تعلم الفنون الشعبية والفلكلوريات.

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حضر الحفل العميد الدكتور أيوب بن نحيت مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب السجناء، والعقيد علي العمري مدير السجون بمنطقة الرياض، وممثل حقوق الإنسان والنيابة العامة، ومندوب إماره الرياض ووزارة التعليم ومدير البلدية وجمعيه تراحم.

كما حضر الحفل عدد من أهالي النزلاء والأطفال، واشتمل الحفل على أوبريت وطني ومسرحتين وفقرات غنائية شارك في إعدادها وأدائها النزلاء.

كما اشتمل الحفل على أمسية شعريه للشاعرين محمد السكرن وفهد الشهراني، واختتم بتوزيع الدروع التذكارية وتناول وجبه العشاء.

تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعمل من خلالها المديرية العامة للسجون على توسيع نطاق البرامج الاصلاحية وتنوعها الهادفة الى استثمار طاقات السجناء وتهيئتهم لفترة ما بعد انقضاء محكوميتاهم، وتبني برامج متنوعة لدعم الموهوبين. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بنفوس النزلاء وتنمية الجوانب الإيجابية لديهم.