«إغاثي الملك سلمان» يوفر المستلزمات اللازمة لمزارعي الجوف اليمنية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأدوات اللازمة لـ200 مزارع في محافظة الجوف اليمنية، ضمن مشروع تحسين سبل العيش، الذي ينفذه «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية».

ويأتي توزيع هذه المنحة المكونة من أسمدة ومستلزمات زراعية، بعد اختتام البرامج التدريبية للمزارعين، التي استهدفت 200 مزارع في مديريتي الحزم والغيل.

وأوضح مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس عبدالله مدهش، أن «هذه المشاريع التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة تساهم بقدر كبير في تنمية المجال الزراعي، ومساعدة المحافظة على زيادة الإنتاج الزراعي، خصوصًا أنها من أكثر المحافظات خصوبةً في اليمن».

من جهته، أوضح منسق مشروع تحسين سبل العيش في المحافظة حسن مبارك، أن «هذه الأدوات الزراعية تأتي لدعم ومساندة المزارعين في الجوف بعد تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات متعددة نفذها المركز في المجال الزراعي»، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعمه ومساندته المزارعين في المحافظة.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع المتعددة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في مختلف المجالات، وتجسيدًا حيًّا للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لليمن الشقيق.