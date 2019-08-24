47 قيادة تعليمية تناقش لائحتها في 35 دقيقة

بالرغم من ثقل أهم ملفات العام الدراسي والمتعلق بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وما أحدثته من ردة فعل بين أوساط المستهدفين منها وهم المعلمون، لم تخصص وزارة التعليم لهذا الملف ضمن جدول ملتقى قيادات التعليم العام المنعقد أمس، سوى 35 دقيقة.

محاور متعددة

تناول جدول الملتقى الذي افتتحه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور قيادات التعليم في الوزارة، وممثلين لـ47 إدارة تعليمية بالمناطق والمحافظات، عددا من المحاور المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومبادرة المكاسب السريعة لرياض الأطفال، ونتائج الاختبارات والتحصيل، إضافة إلى مناقشة محور الهيكل الجديد والرؤية، وأداء تقويم المعلم وقائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي.

وتضمن آخر محور للقاء مناقشة اللائحة التعليمية الجديدة بالتعليم التي استغرقت 35 دقيقة، خصص منها 15 دقيقة لحديث ممثل وزارة الخدمة المدنية الدكتور محمد الهران، و20 دقيقة لمناقشة تفاصيل المحور.

ملاحظات الإدارات

يأتي ذلك في وقت أنهت فيه إدارات التعليم بمناطق المملكة عقد ورش العمل لجمع الملاحظات والتساؤلات، التي وجه بها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، واشتملت على رفع 16 ملاحظة وتساؤلا عن واقع تطبيق اللائحة، وعدم نظرها للأعمال الإضافية التي يمارسها المعلمون خلال اليوم الدراسي.

ملامح من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

النصاب التعليمي

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للمعلم الممارس والمعلم 24 حصة صفية

للمعلم المتقدم 22 حصة صفية

للمعلم الخبير 18 حصة صفية

لمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس 18 حصة صفية

لمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم 16 حصة صفية

لمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير 14 حصة صفية