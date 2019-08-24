تدريب 220 حارس أمن مدرسي بصبيا

وتضمن الملتقى عدة أوراق عمل، منها ورقة عن مهام وواجبات الحراس والحارسات الجدد، قدمها مدير الأمن والسلامة، وجاءت الورقة الثانية بعنوان مهارات الإسعافات الأولية، لرئيس قسم الكوارث والأزمات بتعليم صبيا حسن جعفري، فيما كانت الورقة الثالثة عن المخاطر في البيئة التعليمية والتعرف على أدوات السلامة في المؤسسات التعليمية، لرئيس قسم الطوارئ أسامة سهلي.
وثمّن مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي لإدارة الأمن والسلامة والقائمين عليها بالإدارة جهودهم في تنظيم هذا الملتقى.
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