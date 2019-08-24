وظائف قائدات ووكيلات بـ8 مدارس للطفولة

ودعت الإدارة من لديها الرغبة في الترشيح رفع سيرتها الذاتية والمؤهل بصيغة pdf
على الإيميل [email protected]
وأشارت الإدارة إلى أن مقاعد القائدات ستكون بمدارس أم الحطب، الجثمة، حقال، ومقاعد الوكيلات بمدارس الشؤون التعليمية في آل السني، أضم الثانية، ربوع العين، الابتدائية الثالثة.
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