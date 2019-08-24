أعلن قسم الطفولة المبكرة بإدارة تعليم الليث عن وجود شواغر قائدات ووكيلات لعدد من مدارس الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1440/ 1441. ودعت الإدارة من لديها الرغبة في الترشيح رفع سيرتها الذاتية والمؤهل بصيغة pdf على الإيميل [email protected] وأشارت الإدارة إلى أن مقاعد القائدات ستكون بمدارس أم الحطب، الجثمة، حقال، ومقاعد الوكيلات بمدارس الشؤون التعليمية في آل السني، أضم الثانية، ربوع العين، الابتدائية الثالثة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف قائدات ووكيلات بـ8 مدارس للطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.