السجون تدشن مبادرتي الأمل والفنون

وتسعى مبادرة طاقات الفنون إلى تدريب النزلاء على الفنون الجميلة التي تتضمن الرسم والنحت والتمثيل والإخراج والتصوير. كما أن هذه المبادرة أيضا تفتح المجال للنزلاء للمشاركة في تعلم الفنون الشعبية والفلكلورات. حضر الحفل العميد الدكتور أيوب بن نحيت مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب السجناء، والعقيد علي العمري مدير السجون بمنطقة الرياض، وممثل حقوق الإنسان والنيابة العامة ومندوب إمارة الرياض ووزارة التعليم ومدير البلدية وجمعية تراحم.
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