تطوير العمل الاجتماعي بـ16 آلية وتصورا

الآليات والتصورات
1- تبني الجمعيات الخيرية انخراط المتطوعين والمتطوعات تحت مظلتها
2- التركيز على عقد شراكات مع كل الجهات ذات العلاقة
3- تنفيذ لقاءات دورية وورش عمل
4- إطلاق مبادرات لأعمال تطويرية لمجالس الإدارات الجديدة في الجمعيات
5- ضرورة تأهيل القائمين على العمل الإداري، أو اختيار المؤهلين لذلك
6- الاستفادة من المتقاعدين وذوي الخبرة في الأعمال المختلفة
7- المطالبة بإقرار التوظيف بشكل جزئي
8- التأكيد على الفصل بين مجالس الإدارات في الجمعيات والإدارات التنفيذية
9- إطلاق مشروع «حوكمة» في الجمعيات، وإيضاح ذلك لمجالس الإدارات
10- تقديم جمعيات البر الخيرية بعض الإعانات المالية للجمعيات التخصصية (المعاقين، السرطان، الأسرية)
11- التنوع في الأنشطة والمشروعات داخل الجمعيات
12- إطلاق مشروع لمراجعة سياسة كل جمعية، بما يسهم في وصول المتبرعين إليها
13- تقليص الوظائف الإدارية، والاستفادة من الكوادر الوظيفية ذات الاختصاص الواحد
14- إطلاق صندوق «محفظة» استثمارية للجمعيات بمجلس إشرافي
15- تشكيل مجلس تحالف للجمعيات لإيجاد الحلول الاجتماعية لبعض القضايا
16- اختيار مؤهلين لشغل وظائف علاقات عامة للتواصل مع المتبرعين
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