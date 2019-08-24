تسببت صاعقة رعدية مساء أول من أمس في نفوق 60 رأسا من الأغنام بمركز حميد العلايا التابع لمحايل عسير، إذ شهدت المحافظة أمطارا غزيرة صاحبتها صواعق رعدية ورياح شديدة.
وأوضح محافظ محايل المكلف علي الفلقي، أنه سيتم تشكيل لجنة من الدفاع المدني والضمان الاجتماعي والزراعة لمعاينة موقع نفوق الأغنام، وإعداد تقرير بذلك، حيث سيتم رفعه إلى الجهات ذات العلاقة لبحث تعويض مالكها.
كانت هذه تفاصيل خبر المجاردة تستأثر بالحصة الأكبر من أمطار الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.