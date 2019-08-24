المجاردة تستأثر بالحصة الأكبر من أمطار الجمعة

سجلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، الجمعة، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة بالمجاردة‬ «مركز خاط» بمنطقة عسير،‬ حيث بلغت 30.40 ملم، فيما تنوعت كمية الأمطار على عدد من المناطق، و تواصلت الأمطار أمس على منطقة عسير لليوم الـ15 بشكل متفرق، وشملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وبلقرن.

تسببت صاعقة رعدية مساء أول من أمس في نفوق 60 رأسا من الأغنام بمركز حميد العلايا التابع لمحايل عسير، إذ شهدت المحافظة أمطارا غزيرة صاحبتها صواعق رعدية ورياح شديدة.

وأوضح محافظ محايل المكلف علي الفلقي، أنه سيتم تشكيل لجنة من الدفاع المدني والضمان الاجتماعي والزراعة لمعاينة موقع نفوق الأغنام، وإعداد تقرير بذلك، حيث سيتم رفعه إلى الجهات ذات العلاقة لبحث تعويض مالكها.