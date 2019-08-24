إيداع 300 ألف بحسابات 24 مستفيدا من سواعد

أودعت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبوعريش 300 ألف ريال، بحسابات 24 مستفيدا ومستفيدة من أصحاب المشاريع، وذلك في ختام برنامج «سواعد» الذي نفذته اللجنة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بجازان، لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.

واشتملت المشاريع المدعومة على تجارة الجوالات ومحلات التحف والهدايا والورود والتجميل وتجهيز العرائس والطبخ الشعبي وتجهيز الحلويات وصناعة البخور وبيع العطور وغيرها.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبوعريش عبده راجحي، أن برنامج «سواعد» يهدف إلى مساعدة الأسر المسجلة ضمن قوائم الجمعيات الخيرية ومستفيدي الضمان الاجتماعي والأقل دخلا وأسر السجناء والمتعافين من تعاطي المخدرات، وذلك لإيجاد مصادر دخل ثابتة تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة وتساعدهم على الدخول إلى سوق العمل، مشيرا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج جاءت استكمالا للمراحل السابقة التي نفذتها اللجنة في وقت سابق، وشهدت دعم نحو 124 مستفيدًا ومستفيدة بمبلغ تجاوز 1.800 مليون ريال.