واشتملت المشاريع المدعومة على تجارة الجوالات ومحلات التحف والهدايا والورود والتجميل وتجهيز العرائس والطبخ الشعبي وتجهيز الحلويات وصناعة البخور وبيع العطور وغيرها.
وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبوعريش عبده راجحي، أن برنامج «سواعد» يهدف إلى مساعدة الأسر المسجلة ضمن قوائم الجمعيات الخيرية ومستفيدي الضمان الاجتماعي والأقل دخلا وأسر السجناء والمتعافين من تعاطي المخدرات، وذلك لإيجاد مصادر دخل ثابتة تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة وتساعدهم على الدخول إلى سوق العمل، مشيرا إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج جاءت استكمالا للمراحل السابقة التي نفذتها اللجنة في وقت سابق، وشهدت دعم نحو 124 مستفيدًا ومستفيدة بمبلغ تجاوز 1.800 مليون ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر إيداع 300 ألف بحسابات
24 مستفيدا من سواعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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