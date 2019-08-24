انقطاعات للطرق وانهيارات في أمطار هروب

إزالة الصخور
أوضح رئيس فرقة النقل والطرق الثانية بهروب علي موسى الذيبي لـ«دوت الخليج»، أن فرقة نقل هروب تبلغت عن انهيارات صخرية بطريق الفقر وجبل البازخ، و5 انقطاعات لطرق شريانية تتمثل في انقطاع طريق الخليلة والرصعة والبازخ وقرصان وطريق الجزعة، مشيرا إلى أنه بعد التنسيق مع لجنة طوارئ المحافظة تم توجيه معدات النقل والطرق والشركة المساندة لمباشرة إزالة الصخور المتساقطة بطريق الفقر الشرياني، وفتح طرقات القرى المتضررة أمام المواطنين.
40 بلاغا
أكد مدير إدارة الكوارث ببلدية محافظة هروب يحيى الغفيري لـ«دوت الخليج»، تلقي 40 بلاغا لانقطاعات طرق وبعض الانهيارات الصخرية، مشيرا إلى أن بلدية هروب باشرت فتح طرق حلبان والقلية والصباب والبزخاء وهيدان والخسرة والمزرب، والعمل على صيانة الطرق الرئيسية والفرعية بقرى الهياج، والعمل على إزالة ورفع مخلفات الأمطار من على طرقات المحافظة.
متابعة ميدانية
شدد محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، على الجهات المسؤولة ولجنة طوارئ هروب بمضاعفة الجهود والاستنفار لسرعة مباشرة بلاغات المواطنين ومعالجة تداعيات الأمطار بشكل فوري، وتكثيف الجهات الأمنية للجولات الأمنية لمسح وتمشيط الأودية والعمل على منع المواطنين والمتنزهين وهواة التصوير من عبورها أثناء جريان السيول للحفاظ على سلامتهم.
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