التحقيق في مقطع إهدار المواد الغذائية بفرسان

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تحقق في المقطع الفيديو المتداول يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان، متعهدا بأنه سيتم إتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

وكانت "دوت الخليج" قد نشرت خبرا عن قيام إحدى الجهات الخيرية بمحافظة جزر فرسان بمنطقة جازان، برمي أطنان من المواد الغذائية المختلفة، بمرمى خصص للصرف الصحي. وأثار المقطع المتداول استياء المواطنين، الذين طالبوا بفتح تحقيق بالحادثة. وعلمت " دوت الخليج" بأن موظفَين تابعين للجهة الخيرية، وقفا على الموقع، في محاولة لطمرها، رغم وجود كميات كبيرة منها ذات تاريخ استهلاك جديد.