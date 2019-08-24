التحقيق في مقطع إهدار المواد الغذائية بفرسان

وكانت "دوت الخليج" قد نشرت خبرا عن قيام إحدى الجهات الخيرية بمحافظة جزر فرسان بمنطقة جازان، برمي أطنان من المواد الغذائية المختلفة، بمرمى خصص للصرف الصحي. وأثار المقطع المتداول استياء المواطنين، الذين طالبوا بفتح تحقيق بالحادثة. وعلمت " دوت الخليج" بأن موظفَين تابعين للجهة الخيرية، وقفا على الموقع، في محاولة لطمرها، رغم وجود كميات كبيرة منها ذات تاريخ استهلاك جديد.
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