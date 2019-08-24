الارشيف / اخبار السعوديه

التحقيق في مقطع إهدار المواد الغذائية بفرسان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تحقق في المقطع الفيديو المتداول يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان، متعهدا بأنه سيتم إتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

وكانت "دوت الخليج" قد نشرت خبرا عن قيام إحدى الجهات الخيرية بمحافظة جزر فرسان بمنطقة جازان، برمي أطنان من المواد الغذائية المختلفة، بمرمى خصص للصرف الصحي. وأثار المقطع المتداول استياء المواطنين، الذين طالبوا بفتح تحقيق بالحادثة. وعلمت " دوت الخليج" بأن موظفَين تابعين للجهة الخيرية، وقفا على الموقع، في محاولة لطمرها، رغم وجود كميات كبيرة منها ذات تاريخ استهلاك جديد.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في مقطع إهدار المواد الغذائية بفرسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا