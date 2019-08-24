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التحقيق مع جمعية خيرية أهدرت مواداً غذائية بفرسان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان، مشدداً على أنه سيتم إتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

وكان مقطع فيديو قد وثّق وجود مئات الأكياس من الأرز الصالح للاستهلاك تمّ طمره بمرمى الصرف الصحي في جزيرة فرسان، فيما أشار عددٌ من المغرّدين إلى أن هذه الكميات تتبع إحدى الجمعيات الخيرية.

وأثار الفيديو استياء الأهالي الذين طالبوا بالتحقيق مع المسؤول عن هذا العمل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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