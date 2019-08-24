شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع جمعية خيرية أهدرت مواداً غذائية بفرسان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان، مشدداً على أنه سيتم إتخاذ الإجراء النظامي المناسب.
وكان مقطع فيديو قد وثّق وجود مئات الأكياس من الأرز الصالح للاستهلاك تمّ طمره بمرمى الصرف الصحي في جزيرة فرسان، فيما أشار عددٌ من المغرّدين إلى أن هذه الكميات تتبع إحدى الجمعيات الخيرية.
وأثار الفيديو استياء الأهالي الذين طالبوا بالتحقيق مع المسؤول عن هذا العمل.
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