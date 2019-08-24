، "العمل" تحقِّق في مقطع إهدار جمعية خيرية كميات من المواد الغذائية.. وتتوعد بالمحاسبة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في "فرسان" بمنطقة جازان، وقال: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب".
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا عن القضية، أعده الزميل فهد كاملي.فيديو يثير الحفيظة .. أطنان من أكياس الأرز ملقاة بمرمى نفايات بفرسان
"العمل" تحقِّق في مقطع إهدار جمعية خيرية كميات من المواد الغذائية.. وتتوعد بالمحاسبةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-08-24
أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في "فرسان" بمنطقة جازان، وقال: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب".
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا عن القضية، أعده الزميل فهد كاملي.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
08:54 PM
أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو، يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قِبل جمعية خيرية في "فرسان" بمنطقة جازان، وقال: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب".
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا عن القضية، أعده الزميل فهد كاملي.
، "العمل" تحقِّق في مقطع إهدار جمعية خيرية كميات من المواد الغذائية.. وتتوعد بالمحاسبة ،
المصدر : الخليج 365
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