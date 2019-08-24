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أعلنت الهيئة العامة للترفيه بدء المرحلة الثانية من مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان، على أن تعمل الهيئة خلالها على تصفية المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 42 ألف مشاركاً من 162 دولة في المرحلة الأولى، وترشيح المتأهلين إلى المرحلة التالية.
وحققت المرحلة الأولى التي انتهت يوم الاثنين 18 أغسطس، تسجيل 24.766 مشاركاً في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، و17.347 مشاركاً في مسابقة رفع الأذان.
وشهدت المسابقتان التي أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ إقبالاً كبيراً من الراغبين في المشاركة بهما من معظم دول العام حيث جاءت أكثر المشاركات في مسابقة القرآن الكريم على النحو التالي: المملكة العربية السعودية بـ9082 مشاركاً، مصر بـ5184 مشاركاً، باكستان بـ1822 مشاركاً، إندونيسيا بـ1801 مشاركاً، والهند بـ1225 مشاركاً، فيما توزعت بقية المشاركات على 157 دولة.
وفيما يخص مسابقة رفع الأذان التي شهدت تفاعلاً مماثلاً، فجاءت أكثر المشاركات على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 7167 مشاركاً، مصر 2872 مشاركاً، باكستان 2193 مشاركاً، إندونيسيا 1064 مشاركاً، الهند 956 مشاركاً، في حين توزع الباقون على 157 دولة.
وينتظر أن تزداد المنافسة بين المتسابقين في المرحلتين الثالثة والرابعة الأخيرتين. فالمرحلة المقبلة هي التحكيم والأداء الحيّ، تليها المرحلة الأخيرة وتشهد وصول المتسابقين إلى النهائيات وإعلان الفائزين وتكريمهم، وسيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم على جائزة قيمتها 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان بجائزة قيمتها مليونا ريال.
"الترفيه" تستقبل 42 ألف مشاركة وتعلن بدء مسابقتي "القرآن الكريم" و"رفع الأذان"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-24
أعلنت الهيئة العامة للترفيه بدء المرحلة الثانية من مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان، على أن تعمل الهيئة خلالها على تصفية المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 42 ألف مشاركاً من 162 دولة في المرحلة الأولى، وترشيح المتأهلين إلى المرحلة التالية.
وحققت المرحلة الأولى التي انتهت يوم الاثنين 18 أغسطس، تسجيل 24.766 مشاركاً في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، و17.347 مشاركاً في مسابقة رفع الأذان.
وشهدت المسابقتان التي أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ إقبالاً كبيراً من الراغبين في المشاركة بهما من معظم دول العام حيث جاءت أكثر المشاركات في مسابقة القرآن الكريم على النحو التالي: المملكة العربية السعودية بـ9082 مشاركاً، مصر بـ5184 مشاركاً، باكستان بـ1822 مشاركاً، إندونيسيا بـ1801 مشاركاً، والهند بـ1225 مشاركاً، فيما توزعت بقية المشاركات على 157 دولة.
وفيما يخص مسابقة رفع الأذان التي شهدت تفاعلاً مماثلاً، فجاءت أكثر المشاركات على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 7167 مشاركاً، مصر 2872 مشاركاً، باكستان 2193 مشاركاً، إندونيسيا 1064 مشاركاً، الهند 956 مشاركاً، في حين توزع الباقون على 157 دولة.
وينتظر أن تزداد المنافسة بين المتسابقين في المرحلتين الثالثة والرابعة الأخيرتين. فالمرحلة المقبلة هي التحكيم والأداء الحيّ، تليها المرحلة الأخيرة وتشهد وصول المتسابقين إلى النهائيات وإعلان الفائزين وتكريمهم، وسيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم على جائزة قيمتها 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان بجائزة قيمتها مليونا ريال.
24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
07:56 PM
الفائز بالمركز الأول فيهما يحصل على 5 ملايين ومليوني ريال على الترتيب
أعلنت الهيئة العامة للترفيه بدء المرحلة الثانية من مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان، على أن تعمل الهيئة خلالها على تصفية المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 42 ألف مشاركاً من 162 دولة في المرحلة الأولى، وترشيح المتأهلين إلى المرحلة التالية.
وحققت المرحلة الأولى التي انتهت يوم الاثنين 18 أغسطس، تسجيل 24.766 مشاركاً في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، و17.347 مشاركاً في مسابقة رفع الأذان.
وشهدت المسابقتان التي أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ إقبالاً كبيراً من الراغبين في المشاركة بهما من معظم دول العام حيث جاءت أكثر المشاركات في مسابقة القرآن الكريم على النحو التالي: المملكة العربية السعودية بـ9082 مشاركاً، مصر بـ5184 مشاركاً، باكستان بـ1822 مشاركاً، إندونيسيا بـ1801 مشاركاً، والهند بـ1225 مشاركاً، فيما توزعت بقية المشاركات على 157 دولة.
وفيما يخص مسابقة رفع الأذان التي شهدت تفاعلاً مماثلاً، فجاءت أكثر المشاركات على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 7167 مشاركاً، مصر 2872 مشاركاً، باكستان 2193 مشاركاً، إندونيسيا 1064 مشاركاً، الهند 956 مشاركاً، في حين توزع الباقون على 157 دولة.
وينتظر أن تزداد المنافسة بين المتسابقين في المرحلتين الثالثة والرابعة الأخيرتين. فالمرحلة المقبلة هي التحكيم والأداء الحيّ، تليها المرحلة الأخيرة وتشهد وصول المتسابقين إلى النهائيات وإعلان الفائزين وتكريمهم، وسيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم على جائزة قيمتها 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان بجائزة قيمتها مليونا ريال.
، "الترفيه" تستقبل 42 ألف مشاركة وتعلن بدء مسابقتي "القرآن الكريم" و"رفع الأذان" ،
المصدر : الخليج 365
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