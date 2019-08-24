، الاحتراف : تسجيل أكثر من 500 لاعب منهم 120 أجنبيًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أرقام فترة التسجيل الأولى (الانتقالات الصيفية) حتى نهاية عمل اليوم السبت الموافق 24 أغسطس والتي بدأت يوم الأربعاء 12 يونيو الماضي.

وكشفت اللجنة تقديم 385 طلبًا لتسجيل اللاعبين السعوديين مقابل 120 طلبًا للاعبين الأجانب و35 طلبًا للتسجيل للاعبين المواليد، وأنه تم طلب 80 بطاقة دولية، مقابل إرسال80 بطاقة دولية.

وأوضحت اللجنة عدد المخالصات للاعبين السعوديين 127 والتي بلغت 163، منها 19مخالصة مالية، مقابل 165 مخالصة للاعبين الأجانب، منها 12 مخالصة مالية ، بينما بلغت عدد مخالصات للاعبين المواليد 20 مخالصة، منها واحدة مالية.

وبالنسبة لاسترجاع اللاعبين، بلغ عدد استرجاع اللاعبين السعوديين 35، وواحدة للاعبين المواليد ، و4 للأجانب.

ويُشار إلى أن فترة التسجيل الأولى "الميركاتو الصيفي" ستغلق في 31 أغسطس الجاري.