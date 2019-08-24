السعودية اليوم / تهيئة 16 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم الخرج



السيح 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

‏اكملت إدارة تعليم الخرج جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك في 16 مدرسة ابتدائية للبنات في قطاعي التعليم في السيح والدلم.

‏وتهدف مرحلة الطفولة المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة العمرية وهي من أربع سنوات إلى تسع سنوات ، وتكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته اللغوية وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية وغرس

القيم المجتمعية ومبادئها وأهدافها ، وذلك بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم في خطتها الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 .

‏ // انتهى //

21:31ت م

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