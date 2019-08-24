السعودية اليوم / الرئيس الأفغاني يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

أدى فخامة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، مساء اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن المسجد الحرام .

// انتهى //

21:07ت م

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