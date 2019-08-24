السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 23 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 24 أغسطس 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظتي القرى وبني حسن والمراكز التابعة لهما، وعدد من المنتزهات، إرتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:25ت م

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