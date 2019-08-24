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شاهد.. تساقط المياه من شلالات الباحة
متابعات الخليج 365 - الباحة
هطلت، اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظتي القرى وبني حسن والمراكز التابعة لهما، وعددًا من المنتزهات، ارتوت على إثرها الأرض.
ووثق مواطنون بالفيديو تساقط المياه من الشلالات والمرتفعات الجبلية في منطقة الباحة التي جذبت الزوار.
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