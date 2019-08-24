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شكرا لقرائتكم ضباب وأمطار رعدية على 6 مناطق .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضباب وأمطار رعدية على 6 مناطق .. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.
وقالت الأرصاد: إن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق (القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية).
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