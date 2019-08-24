العمل: نحقق في مقطع إلقاء مواد غذائية في مياه الصرف

متابعات الخليج 365 - جازان

كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان.

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وأضاف أبا الخيل أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

وكان مقطع فيديو وثق إلقاء أطنان من الأرز والسلال الغذائية في مياه الصرف الصحي؛ ما أثار حفيظة العديد من المواطنين الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة.