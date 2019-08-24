الارشيف / اخبار السعوديه

الشرطة المجتمعية تكافح التحرش بالمولات والأسواق العراقية

0 نشر
editor20 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الشرطة المجتمعية تكافح بالمولات والأسواق العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-24

الشرطة المجتمعية تكافح التحرش بالمولات والأسواق العراقية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، انتشار الشرطة المجتمعية في العديد من المولات ببغداد؛ للحد من حالات التحرش.

وقالت الوزارة في بيان: إنه “بتوجيه من وزير الداخلية ياسين الياسري، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل مدير دائرة العلاقات والإعلام اللواء سعد معن، تستمر مفارز الشرطة المجتمعية بالانتشار وبالحملات التوعوية والتثقيفية للحد من حالات التحرش”.

Advertisements

وأضاف البيان: “نظمت مفارز الشرطة المجتمعية حملة في العديد من مولات العاصمة بغداد، وسط إشادات من قبل الأهالي لما تقدمه وزارة الداخلية من خدمات”.

وأشارت الوزارة إلى “الرقابة المستمرة للحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي الأصيل”.

ومؤخرًا صدرت أوامر في عدة محافظات عراقية، منها الأنبار وكركوك، حظرت بموجبها ارتداء “البرمودا” في الأماكن العامة؛ ما أثار ردود فعل متباينة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة المجتمعية تكافح التحرش بالمولات والأسواق العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا