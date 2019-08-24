الان تتابع بعد فيديو إهدار كميات كبيرة من الأرز.. العمل تحقق في واقعة جمعية فرسان بجازان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السبت، فتح التحقيق في مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان.
قالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.
وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو ظهرت فيه أطنان من الأرز مهدرة بمكب نفايات ومدون عليها اسم إحدى الجمعيات الخيرية في منطقة فرسان في منطقة جازان.
وأثار الفيديو حفيظة المغردون، وتساءلوا عن أسباب إهدار هذه الكمية من الأرز، وخاصة بعد تعليق أحد ناشري الفيديو بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، ومن وراء الواقعة؟.
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