شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنعمل على تحقيق المكتسبات السريعة للتعليم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)أعرب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن سعادته بالمشاركة في لقاء قيادات التعليم.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: "سعدت بالمشاركة في #لقاء_قيادات_التعليم_العام لبداية عام دراسيٍّ جادٍّ في جميع المراحل بما فيها الطفولة المبكرة، وسنعمل على تحقيق المكتسبات السريعة للتعليم، وتحسين مستوى الأداء في المدى المتوسط والطويل، والتركيز على أن تكون #نواتج_التعلم_أولاً.
#معاً_نبدأ من أجل مستقبل وطننا."
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