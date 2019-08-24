شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنعمل على تحقيق المكتسبات السريعة للتعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أعرب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن سعادته بالمشاركة في لقاء قيادات التعليم.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: "سعدت بالمشاركة في #لقاء_قيادات_التعليم_العام لبداية عام دراسيٍّ جادٍّ في جميع المراحل بما فيها الطفولة المبكرة، وسنعمل على تحقيق المكتسبات السريعة للتعليم، وتحسين مستوى الأداء في المدى المتوسط والطويل، والتركيز على أن تكون #نواتج_التعلم_أولاً.

#معاً_نبدأ من أجل مستقبل وطننا."