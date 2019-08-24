9 قتلى ومصابين في انفجار سيارة مفخخة بإدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن
أفاد تقرير منظمة حقوقية بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين أمس، جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة المربع الأمني بحي القصور في مدينة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي أن عدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
ويأتي ذلك فيما تتواصل عمليات التصعيد العنيف من قبل الطائرات السورية والروسية الحربية والمروحيات، إضافة إلى القصف البري، وذلك على قرى ريف مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.
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