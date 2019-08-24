شركة يابانية توفر نظام نقل ذكي لخدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم شركة يابانية توفير نظام نقل ذكي في مكة المكرمة لخدمة نحو ألفي حافلة لنقل الحجاج والمعتمرين.

وأوضحت شركة «NEC» اليابانية لتكنولوجيا المعلومات أنها تلقت طلبا من السعودية لإدخال أنظمة نقل ذكية لشركات النقل والحافلات للعمل داخل مكة المكرمة، وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين. وأشارت في بيان إلى أن النظام سيدخل المملكة في عام 2020 وسيشمل أكثر من 400 حافلة، حتى يصل إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأفادت «NEC» بأن النظام الذكي لأنظمة المواصلات (ITS) يعمل على جدولة عمليات النقل بدقة، ويتم من خلاله جمع الأجرة آليا، وإدارة مواقع الحافلات ومتابعتها عبر نظام GPS، مبينة أن النظام يوفر للركاب معلومات عن الحافلات عبر شاشات تعمل بالطاقة الشمسية مثبتة في المحطات أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

نظام نقل ذكي في مكة

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المشغل شركة »NEC«

2020: 400 حافلة

2021: 800 حافلة

2022: 1200 حافلة

2023: 1600 حافلة

2024: 2000 حافلة