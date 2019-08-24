دعوة بنوك صينية كبرى لتقديم مقترحات لطرح أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقت بنوك صينية كبرى دعوة من السعودية لتقديم مقترحاتها بشأن الطرح الأولي العام المحتمل لشركة أرامكو السعودية.

وأوضحت وكالة (بلومبيرج) الإخبارية، نقلا عن مصادر مطلعة أن البنوك الصينية تلقت الدعوة لتقديم مقترحاتها بشأن الطرح العام المحتمل، مما يشير إلى رغبة عملاق النفط في جذب المستثمرين الآسيويين إلى قائمة الأسهم البالغة قيمتها 100 مليار دولار.

وأفادت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في حديثها للوكالة الأمريكية بأن البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود من بين البنوك التي قدمت لها الدعوة. وعد البنك أكبر بنك في العالم لعام 2015 بحسب مجلة فوربس.

وأشارت المصادر إلى زيارات عدة لمسؤولين مصرفيين بالبنوك الصينية للسعودية خلال العام الحالي. قبل أن تتلقى البنوك الصينية دعوة رسمية لتقديم المقترحات.

البنك الصناعي والتجاري الصيني

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البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ويختصر (بالإنجليزية: ICBC) هو أكبر بنك أو شركة في العالم، تأسس في 1984، مقره في بكين، كما يعد أكبر بنك تجاري في الصين ويتفوق على نظرائه في مؤشرات متعددة تشمل الودائع والقروض وإجمالي الأصول ورأس المال الأساس والدخل العامل وقيمة العلامة التجارية.

التأسيس: 1 يناير 1984

المقر الرئيس: شيتشنغ، بكين، الصين

عدد الموظفين: 453,048 (2018)

مبيعاته 166.8 مليار دولار (منتصف 2015)

الشركات الفرعية: Industrial and Commercial Bank of China (Asia)

المؤسسة الأم: Central Huijin Investment