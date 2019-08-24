إغلاق 5 محلات تجارية مخالفة في رجال ألمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - محايل
أغلقت بلدية رجال ألمع خلال جولات تفتيشية ورقابية 5 محلات تجارية، وسجلت 5 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحلات أخرى.
وشملت الجولات عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحلات التجارية والبوفيهات.
وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 24 جولة عن مصادرة 19 كجم و8 لترات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد رئيس البلدية سعيد حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.
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