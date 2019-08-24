أسبوع إرشادي لطلاب وطالبات تحضيرية جامعة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جامعة جدة اليوم اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية للعام الجامعي الجديد، وذلك بمسرح عمادة شؤون الطلاب بالمقر الرئيس للجامعة، وللطالبات بقاعة الأمير عبدالمجيد بمقر الطالبات الرئيس بالفيصلية، والذي تستمر فعالياته لمدة خمسة أيام للطلاب، وأربعة أيام للطالبات.

ورحب مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان بالطلاب والطالبات المستجدين الملتحقين بالدراسة للعام الجديد، بعد اكتمال الاستعدادات لاستقبالهم وتهيئة كل الظروف المناسبة لهم، مؤكدا أن تنظيم الأسبوع التعريفي الإرشادي للطلاب والطالبات سينعكس إيجابيا في تهيئتهم للالتحاق ببيئة تعليمية جديدة والتعرف عليها عن قرب والاستفادة من منظومة الخدمات والمرافق والأنشطة والبرامج المتاحة لهم، وصولا لتحقيق تطلعاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة، في شباب وأبناء الوطن، متمنيا لهم جميعا عاما حافلا بالنجاح والتفوق.

وأوضح المشرف العام على الشؤون التعليمية بالجامعة المكلف الدكتور إبراهيم الحربي أن اللقاء يمثل أسبوعا إرشاديا وتعريفيا للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات؛ لتعريفهم بالجامعة ومرافقها وقطاعاتها المختلفة، وكذلك نظام الجامعة والدراسة والفرص المتاحة أمامهم لاختيار الكليات التي تناسب تخصصاتهم وميولهم، إضافة إلى تعريفهم بالأنشطة والبرامج المتاحة التي تستهدفهم خلال العام الدراسي الجديد، لكي يتمكنوا من المشاركة بفعالية في المناشط الطلابية المختلفة والنوادي الطلابية، وإطلاعهم على الخدمات المتنوعة المقدمة لهم لكي تتحقق استفادتهم التامة منها.