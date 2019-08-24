ملتقى الأمن لحراس وحارسات مدارس صبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - صبيا

نظمت إدارة الأمن والسلامة بإدارة تعليم صبيا أمس الأول ملتقى الأمن المدرسي لحراس وحارسات مدارس تعليم صبيا، وذلك بصالة النشاط الطلابي.

وتضمن الملتقى الذي يستهدف تأهيل وتدريب 220 من منسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي عددا من أوراق العمل المتخصصة عن مهام وواجبات الحراس والحارسات الجدد، إلى جانب تقديم عدد من أوراق عمل ونقاشات حول مهارات الإسعافات الأولية، والمخاطر في البيئة التعليمية والتعرف على أدوات السلامة في المؤسسات التعليمية.

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وثمن مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، جهود إدارة الأمن والسلامة في تنظيم الملتقى الذي يؤدي دورا تثقيفيا لمنسوبي ومنسوبات الأمن المدرسي، فيما يتعلق بمهامهم الحيوية في حماية المؤسسات التعليمية، والتعامل مع أي حوادث طارئة، بما يضمن استقرار وسلامة الميدان التعليمي.

من جهة أخرى أنهت إدارة تعليم صبيا أسبوع التهيئة للمعلم الجديد، حيث استهدف البرنامج التدريبي بمكاتب التعليم التابعة للإدارة 700 معلم ومعلمة، بتقديم حقائب تأسيسية متكاملة عن خصائص نمو الطلاب، وإدارة البيئة الصفية، وأساليب التخطيط وتقويم التدريس.

وبين مدير التطوير المهني بالإدارة محمد الفيفي أن 129 معلما و594 معلمة استفادوا من الحقيبة التدريبية بواقع 5 برامج للمعلمين و19 برنامجا للمعلمات، ومجموع 288 ساعة تدريبية.