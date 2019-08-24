بوابة التحول الرقمي برنامج تدريبي بتعليم نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران تنفذ إدارة تعليم منطقة نجران اليوم برنامجا بعنوان «بوابة التحول الرقمي»، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة. ويستهدف البرنامج مدربي ومدربات التدريب التربوي، ومنسقات التحول الرقمي بالمدارس؛ لتعريفهم على الحلول والأنظمة التقنية بوابة التحول الرقمي، وما تقدمه من وسائل للتواصل مع الطالب وأولياء الأمور، وما تقدمه من تطبيقات ونظريات للتعلم، إضافة إلى ما تحويه من خدمات تسهم في إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الالكترونية والاختبارات بصورة رقمية، ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.



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