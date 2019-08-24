معهد مسك للفنون يعزز الخطوة العسيرية عبر معرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلط معهد مسك للفنون الضوء على الفنون العسيرية بطريقة عصرية يعتمد في جزء منها على تفسير تفاصيل فن الخطوة لزوار المعرض وفي جزء آخر الرسم المباشر لحركة مؤدي الخطوة في مشهد فني تفاعلي لتوثيق فن الخطوة عبر الرسم.

ويأتي تنظيم معهد مسك للفنون لمعرض الخطوة بالتزامن مع موسم السودة ضمن فعاليات السعودية، في خطوة لتأصيل الفنون الوطنية.

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وكان لمعرض الخطوة العسيرية نصيب كبير من زوار جبل السودة، تعرف من خلاله زوار الجناح على تفاصيل هذا النوع من الفنون، وأبرز الأدوات المستخدمة فيه.

واشتمل معرض الخطوة على صور تفاعلية، ومقاطع مرئية، تعكس الثقافة الشعبية لرقصة الخطوة، وقدرة الحركة في التعبير عن شعور الأصالة الذي يخالج أبناء المنطقة الجنوبية، وارتباط ذلك بطبيعة المكان الجبلي، وما يتصل بذلك من أزياء تعكس التفرد الذي تتمتع به منطقة عسير.

وأبرز الجدار الموسيقي في معرض الخطوة الآلات مثل (الزير، والبرميل، والزلفة، والمفراز، والتنكة)، ودورها في تأليف مقطوعات من أصوات وسكتات متنافرة ومتناغمة ميزت الخطوة الجنوبية كرقصة شعبية عن غيرها.