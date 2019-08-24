مقتل شخصين جراء عاصفة بايلو بالفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا لقي شخصان حتفهما في انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية بايلو بشمال الفلبين. Advertisements وقال مكتب مواجهة الكوارث الإقليمي «إن فتاة (17 عاما) لقيت حتفها عندما طمر انهيار أرضي منزلا في بلدة باسوكوين بإقليم «الوكوس نورت»، فيما جرفت مياه الفيضانات رجلا (37 عاما) في لاوانج سيتي القريبة». وذكر المكتب أن طفلين (9 سنوات) و(11 عاما) أصيبا أيضا في انهيار أرضي منفصل في بلدة باسوكوين. وتابع المكتب أن نحو 8200 ساكن تضرروا من الفيضانات والانهيارات الأرضية.



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