55 مشاركة فنية من 17 دولة في ملتقى الفيديو آرت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقت جمعية الثقافة والفنون بالدمام 55 مشاركة فنية جرى تسجيلها في موقع ملتقى الفيديو آرت الدولي في دورته الثانية، خلال 15 يوما من فتح التسجيل، جاءت من 17 دولة هي «المملكة العربية السعودية، مصر، تركيا، فنلندا، بريطانيا، البرازيل، الأرجنتين، صربيا، أستراليا، فرنسا، الكويت، إيطاليا، هولندا، أمريكا، كندا، ألمانيا، البرتغال»، ولا زال التسجيل مستمرا حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي أن الملتقى سعى من خلال الجمعية إلى التعريف بهذا الفن وخلق صلة بين الفنانين المحليين والدوليين، بالنشر المستمر والتعريف بالفن والمتابعة مع الفنانين والمهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي، لأهمية الالتقاء بين الفيديو آرت والمتلقي، والتي تكون بتفعيل درجات الوعي به كفن له ذاتيته من قبل الجمهور المتلقي بمختلف مستوياته وأطيافه، وتسهيل سبل الوعي به وإدراك قيمه الجمالية والبصرية.