أكبر معرض لويليام كنتريدج في كيب تاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - كيب تاون تحتضن مدينة كيب تاون السياحية بجنوب أفريقيا بداية من اليوم أكبر عرض لأعمال الفنان الجنوب أفريقي صاحب الشهرة العالمية ويليام كنتريدج. Advertisements ويضم المعرض الذي يقام تحت شعار «لماذا أتردد؟!» المئات من أعمال كنتريدج التي قدمها على مدار 40 عاما. وستعرض أعمال كنتريدج في موقعين حتى مارس المقبل، هما «متحف زايتز للفن الأفريقي المعاصر»، و متحف «مؤسسة نورفال». وتركز المعروضات في متحف زايتز للفن الأفريقي المعاصر على الرسوم والرسوم المتحركة والأفلام والأعمال المطبوعة للفنان المولود في مدينة جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا عام 1955.



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