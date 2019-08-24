7 آلاف مطية بتنشيطية مهرجان ولي العهد للهجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستعد الاتحاد السعودي للهجن لإطلاق أشواط الماراثون والدولية والإنتاج والسودانيات ابتداء من الثلاثاء المقبل، بعد أن اختتم أمس الأشواط التنشيطية الافتتاحية لمهرجان ولي العهد بنسخته الثانية والتي انطلقت في 15 أغسطس الحالي، واستمرت 8 أيام بواقع فترتين صباحية ومسائية، حيث بلغ عدد الأشواط 218 شوطا بمشاركة نحو 7000 مطية من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت الأشواط التنشيطية زيارة رئيس الاتحاد السعودي نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي، حيث تفقد ميدان السباق واطلع على التنظيم وخدمات المشاركين والجمهور، موجها بضرورة تذليل العقبات، وإخراج الحدث بشكل مميز، خاصة أنه يحمل اسم ولي العهد.

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كما التقى الأمير فهد بن جلوي خلال جولته بعدد من المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة ووجه بضرورة التزام كل المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق الفائدة للجميع.

يذكر أن المنافسات في المهرجان ستستمر حتى 14 سبتمبر المقبل.

وقد جرى تخصيص جوائز مالية لهذا العام تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطا.