3 دورات لحكام التايكوندو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تنطلق اليوم بمعهد إعداد القادة، دورة صقل وترفيع 63 حكما في التايكوندو. وسيخضع الحكام لمحاضرات عملية ونظرية عن مستجدات قانون اللعبة، حيث كلفت اللجنة الحكم الدولي سعد الشهراني لمحاضرات البومسي والحكم الدولي عبدالإله الموينع لمحاضرات الكاروقي. وفي الصدد نفسه تقام دورة لحكام التايكوندو للمستجدين والمستجدات سيعلن عن موعدها الجديد عبر حساب الاتحاد بمنصة تويتر (sauditkd) ويحاضر فيها الدوليان فايز السلولي والمهند الزعبي.



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