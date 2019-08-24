أخضر السلة يلتقي الكويت بنية الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يخوض المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة اليوم مواجهة حاسمة عندما يواجه نظيره الكويتي في آخر مبارياته بالبطولة الخليجية الـ17 المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة.

وتأتي أهمية المباراة في أن الفوز فيها يعني خطف بطاقة الصعود للتأهل للبطولة الآسيوية ومرافقة منتخب البحرين، الذي ضمن بطاقة التأهل والبطولة.

وكان الأخضر استعد للقاء بحصة تدريبية ركز فيها المدرب تانير على الدفاع القوي ومراقبة وإيقاف خطورة أبرز لاعبي الكويت، فيما اجتمع الجهاز الإداري والفني برئاسة رئيس البعثة حمود المالكي باللاعبين وطالبهم بنسيان خسارة مباراة البحرين، والتركيز في مباراة الكويت، خاصة أن المباراة تمثل حصاد مشوار الفريق في البطولة.