إلغاء نظام التقويم المستمر بدءا من الصف الرابع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ألغت وزارة التعليم نظام التقويم المستمر بدءا من الصف الرابع، وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ «ما هو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر، وسيجري العمل على اختبارات مركزية للتقويم، وستوجه مهام الإشراف إلى ما يخدم نواتج التعلم».
وأضاف خلال لقائه أمس قيادات التعليم في المملكة «في مدارسنا مبدعون وموهوبون ومتميزون، حقهم أن نوليهم العناية التي يستحقونها عبر تحفيزهم وتكريمهم، فهم قادة الغد».
وأوضح أنه من حق الطالب أو الطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة، وأن يقول رأيه، وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير، لافتا إلى أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة، وترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءا من خطط العمل في الوزارة.
وقال آل الشيخ: نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم، فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولم نحقق المأمول ونواكب التطلعات، ولن ننتظر أكثر مما مضى، فالوقت لا يسعفنا أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن نقبل بأنصاف الحلول.
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