قرض عقاري بـ 140 ألف ريال للمتقاعدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن أمس عن تقديم قرض حسن إضافي يصل إلى 140 ألف ريال كدفعة مقدمة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، للذين تزيد أعمارهم على 50 عاما. وأوضحت شركة «بداية لتمويل المنازل» أن برنامج «دعم الدفعة المقدمة» يستهدف مساعدة المدنيين المتقاعدين.

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وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة مازن الغنيم عن سعادته بالمشاركة في المشهد الوطني لدعم المواطنين المتقاعدين، وتقديم القروض الميسرة لهم، وقال «هذا هو أقل ما يمكن عمله تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع، الذين تعبوا وأدوا ما عليهم تجاه البلاد، وقد حان الوقت لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم».

وأضاف «يتوقع أن يجذب البرنامج كثيرا من المتقدمين من المدنيين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، وتتوافق مع مبادرات التحول الوطني».

من مزايا البرنامج: