جسر جديد لتسهيل الحركة المرورية في طريق الأمير نايف بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع الشارع الثامن عشر بمدينة الدمام، والذي سيستغرق إنشاؤه 18 شهرا، وهو عبارة عن جسر على طريق الأمير نايف بطول خرساني تقريبي 250 م، ويجمع بين عناصر الخرسانة المصبوبة بالموقع وخرسانة مسبقة الصنع يجري تركيبها في الموقع، كما يتضمن مسارين في كل اتجاه للطريق الرئيس، وكذلك الأمر بالنسبة لطرق الخدمة، إذ يبلغ طول الجسر بالكامل 480 م طوليا.

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وأفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا بأن الجسر محور رئيس لنقل الحركة من وإلى الدمام دون الحاجة إلى التوقف، لافتا إلى أن الأمانة تواصل إنشاء الجسور من أجل تسهيل الحركة المرورية، سواء على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب، إلى جانب تحسين محور الطريق بالكامل مع طريق الخدمة والأرصفة. ونوه إلى أن ذلك يأتي ضمن الحلول التي وضعتها الأمانة لجسور طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهتين الشمالية والجنوبية، وغيرهما من المحاور الرئيسة بالمنطقة.

وأكد أنه من المشاريع التنموية بالمنطقة لتسهيل الحركة المروية، والتي تنفذها الأمانة وتشرف عليها وكالة التعمير والمشاريع من خلال الإدارة العامة للإشراف.

خدمات سيجري تحويلها على المشروع: