معابر ولوحات لتعزيز السلامة المرورية أمام مدارس الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخبر

نفذت بلدية الخبر نحو 40 معبرا للمشاة و160 لوحة إرشادية في محيط المدارس، وذلك لتأمين الأمن والسلامة المرورية.

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وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن هذا الإجراء سيجعل بيئة المدارس آمنة بفضل هذه الإمكانات المتقدمة التي ستساعد على حماية الطلاب من أخطار الشوارع، إضافة إلى وضع سياج فاصل في الجزر الوسطى، لمنع الطلاب من العبور إلا من خلال المعابر المتاحة فقط لسلامتهم، فيما جرى تركيب لوحات إرشادية لتنبيه السائقين بضرورة التهدئة لوجود مدارس.

ونوه الزايدي إلى أن البلدية تواصل تنفيذ برنامج تحسين سلامة الطرق حول المدارس، ضمن مشروع متكامل للسلامة المرورية من خلال دراسة السلامة المرورية على طرق المدينة وتحديد أهم المواقع التي تشهد حركة عالية وتحليلها لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة، لرفع كفاءة السلامة المرورية في هذه المواقع وتقليل نسبة الحوادث للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.

وأكد أن المشروع يأتي ضمن أعمال تعزيز السلامة المرورية في الشوارع المحيطة بالمدارس، بهدف تفعيل واتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من الحوادث المرورية، وضمان سلامة عبور وانتقال المشاة، مما يجعل المعابر المؤدية إلى المدارس آمنة للجميع، خاصة للأطفال والآباء والعاملين في المدارس وتحسين نظام الإشارات وعلامات الطرق المرورية.