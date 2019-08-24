طراز خاص يحول 3 شوارع مكية إلى مزارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعكف أمانة العاصمة المقدسة على تطوير عدد من مشاريع أنسنة الشوارع من خلال إعادة تأهيلها وفق أحدث الطرز والتصاميم الهندسية، بهدف تحويلها إلى مزارات لأهالي مكة المكرمة وزوارها.

وعلمت «مكة» أن الأمانة اعتمدت أخيرا تطوير أنسنة ثلاثة شوارع، يجري العمل على إعادة تأهيلها وإيجاد بيئة عصرية فيها تتناسب مع قداسة مكة ومكانتها عبر الاهتمام بالبنى التحتية فيها كعمل أرصفة للمشاة دون النزول إلى الشارع وتخصيص مسارات محددة للسيارات، إضافة إلى عمل أحواض زراعية وأشجار تغطي ممرات المشاة.

وأشارت المعلومات إلى أنه من أجل إعطاء هذه الشوارع أفضلية دهنت الأمانة واجهات المنازل القديمة الواقعة عليها، وأعطتها مظهرا جديدا يتناسب مع التطوير القائم بها، مؤكدة أنه يجري العمل على تزويد هذه الشوارع بنحو 900 عمود إنارة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية، وكذلك تطبيق معايير الوصول الشامل في هذه الشوارع لتصبح صديقة لذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، وباستقلالية تامة من خلال الوصول اعتمادا على أنفسهم إلى كل الأماكن والأنشطة بشكل يسير، يكفل المساواة مع الأسوياء.

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شوارع ستتحول إلى مزارات:

1 شارع العتيبية العام باتجاه (الأندلس والجزائر)

2 الخانسة باتجاه شارع الحج

3 ابن حسن من الستين وحتى المنصور

أهم الأعمال التطويرية في الشوارع: